أسعار صرف الدينار الكويتي بالبنوك أول أيام شهر رمضان

حرصًا من بوابة الوفد على تقديم خدمة متميزة لقرائها، ننشر أسعار صرف الدينار الكويتي بالبنوك مقابل الجنيه المصري في الساعات الاولى من صباح اليوم الإثنين أول أيام شهر رمضان المبارك، وذلك بعد قرارات البنك المركزي الاربعاء الماضي بشأن تحرير سعر الصرف ورفع الفائدة بقيمة 6%، وأيضًا في ضوء الاحداث الدولية الراهنة.



وترصد"بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي أسعار صرف الدينار الكويتي:

سجل سعر صرف الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري نحو 160.5 جنيه للشراء، 160.9 جنيه للبيع.

ووصل سعر صرف الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري نحو 159.5 جنيه للشراء، 160.9 جنيه للبيع.

وبلغ سعر صرف الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي نحو156.1 جنيه للشراء، 161.4 جنيه للبيع.

وجاء سعر صرف الدينار الكويتي في مصرف أبوظبي الإسلامي نحو 161.3 جنيه للشراء، 165.1 جنيه للبيع

وسجل سعر صرف الدينار الكويتي في بنك فيصل الإسلامي نحو 159.5 جنيه للشراء، 160.9 جنيه للبيع

ووصل سعر صرف الدينار الكويتي في بنك القاهرة نحو 159.5 جنيه للشراء، 160.9 جنيه للبيع.