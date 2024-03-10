الأحد 10 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

أسعار صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه بمستهل تعاملات الأحد

الدينار الكويتي
الدينار الكويتي

حرصًا من بوابة الوفد الالكترونية على تقديم خدمة متميزة، ننشر أسعار صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري بالبنوك في الساعات الأولى من صباح اليوم الاحد، وذلك بعد قرارات البنك المركزي الاربعاء الماضي بشأن تحرير سعر الصرف ورفع سعر الفائدة بقيمة 6%، وأيضًا في  ضوء الازمات الاقتصادية التي يشهدها العالم نتيجة الصراعات الدولية التي تؤثر على سعر العملات.

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أسعار صرف العملات العربية فى البنوك اليوم

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أسعار صرف العملات الأوروبية والآسيوية اليوم السبت


وترصد"بوابة الوفد"،خلال التقرير التالي أسعار صرف الدينار الكويتي:
سجل سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري نحو 160.5 جنيه للشراء، 160.9 جنيه للبيع
وبلغ سعر صرف الدينار الكويتي في البنك الاهلي المصري نحو 159.5 جنيه للشراء، 160.9 جنيه للبيع
ووصل سعر صرف الدينار الكويتي في بنك القاهرة نحو 159.5 جنيه للشراء، 160.9 جنيه للبيع
وبلغ سعر صرف الدينار الكويتي في مصرف أبوظبي الإسلامي نحو  161.3 جنيه للشراء، 165.1 جنيه للبيع
ووصل سعر صرف الدينار الكويتي في المصرف المتحد نحو 159.5 جنيه للشراء، 160.9 جنيه للبيع
وسجل سعر صرف الدينار الكويتي في بنك فيصل الإسلامي نحو 159.5 جنيه للشراء، 160.9 جنيه للبيع

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