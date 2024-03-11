أسعار صرف الدولار بالبنوك أول أيام شهر رمضان

حرصًا من بوابة الوفد على تقديم خدمة متميزة لقرائها، ننشر أسعار صرف الدولار بالبنوك مقابل الجنيه المصري في الساعات الاولى من صباح اليوم الإثنين أول أيام شهر رمضان المبارك، وذلك بعد قرارات البنك المركزي الاربعاء الماضي بشأن تحرير سعر الصرف ورفع الفائدة بقيمة 6%، وأيضًا في ضوء الاحداث الدولية الراهنة.



وترصد"بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي أسعار صرف الدولار :

سجل سعر صرف الدولار فى البنك المركزي نحو 49.33 جنيهًا للشراء، 49.47 جنيهًا للبيع

وصل سعر صرف الدولار في البنك الأهلي نحو 49.35 جنيه للشراء، 49.45جنيه للبيع

بلغ سعر صرف الدولار في بنك القاهرة نحو 49.35 جنيه للشراء، 49.45 جنيه للبيع

وسجل سعر صرف الدولار في بنك مصر 49.30 جنيه للشراء، 49.40 جنيه للبيع

ووصل سعر صرف الدولار في المصرف المتحد نحو 49.35 جنيه للشراء، 49.45 جنيه للبيع

وجاء سعر صرف الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي 49.60 جنيه للشراء، 49.70 جنيه للبيع

وسجل سعر صرف الدولار في البنك التجاري الدولي نحو49.30 جنيه للشراء 49.40 جنيه للبيع