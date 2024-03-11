عاجل
عاجل.. حريق ضخم يلتهم عشرات المنازل في ليبيا
الإثنين 11 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

اقتصاد

أسعار صرف الدولار بالبنوك أول أيام شهر رمضان

الدولار
الدولار

حرصًا من بوابة الوفد على تقديم خدمة متميزة لقرائها، ننشر أسعار صرف الدولار بالبنوك مقابل الجنيه المصري في الساعات الاولى من صباح اليوم الإثنين أول أيام شهر رمضان المبارك، وذلك بعد قرارات البنك المركزي الاربعاء الماضي بشأن تحرير سعر الصرف ورفع الفائدة بقيمة 6%، وأيضًا في ضوء الاحداث الدولية الراهنة.

txt

سعر الدولار صباح اليوم الأحد أمام الجنيه في البنوك المصرية

txt

أسعار صرف الدولار الأمريكي فى منتصف التعاملات


وترصد"بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي أسعار صرف الدولار :
سجل سعر صرف الدولار فى البنك المركزي نحو 49.33 جنيهًا للشراء، 49.47 جنيهًا للبيع
وصل سعر صرف الدولار في البنك الأهلي نحو 49.35 جنيه للشراء، 49.45جنيه للبيع
بلغ سعر صرف الدولار في بنك القاهرة نحو 49.35 جنيه للشراء، 49.45 جنيه للبيع
وسجل سعر صرف الدولار في بنك مصر 49.30 جنيه للشراء، 49.40 جنيه للبيع
ووصل سعر صرف الدولار في المصرف المتحد نحو 49.35 جنيه للشراء، 49.45 جنيه للبيع
وجاء سعر صرف الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي 49.60 جنيه للشراء، 49.70 جنيه للبيع
وسجل سعر صرف الدولار في البنك التجاري الدولي نحو49.30 جنيه للشراء 49.40 جنيه للبيع

مواد متعلقة

أسعار صرف الدولار الأمريكي فى منتصف التعاملات

أسعار صرف الدولار بالبنوك بمستهل تعاملات الأحد

الدولار وآليات السوق والتدخل الجراحى

الرئيس السيسي: رفضت "التعويم" إلا في ظل وجود احتياطي من الدولار

الدولار يواصل تراجعه.. و"وول ستريت" تستبعد مزيداً من الانخفاض

أسعار صرف الدولار بالبنوك في مستهل تعاملات السبت
الجريدة الورقية