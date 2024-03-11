موعد مباراة لاتسيو وأودينيزي في الدوري الإيطالي

يواجه فريق الكرة الأول بنادي لاتسيو نظيره أودينيزي مساء اليوم، الإثنين، في المباراة التي تجمعها ضمن مباريات الجولة الثامنة والعشرين من منافسات الدوري الإيطالي للموسم الحالي 2023-24.



موعد مباراة لاتسيو و أودينيزي في الدوري الإيطالي



ويستضيف ملعب الأوليمبيكو مباراة لاتسيو ضد أودينيزي في العاشرة إلا الربع مساء الليلة بتوقيت القاهرة.

موقف الفريقين في ترتيب جدول الدورى الإيطالي

ويحتل لاتسيو المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 40 نقطة جمعها من 27 حيث فاز 12 مباراة وتعادل 4 مواجهات وخسر 11 لقاء.

وعلى الجانب الآخر، يقع فريق أودينيزي في المركز السابع عشر بجدول ترتيب الدوري الإيطالى برصيد 24 نقطة ، جمعها من 27 مباراة حيث حقق الفوز في 3 مباريات وتعادل في 15 مواجهة وخسر في 9 مباريات.