الأحد 10 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

موعد أذان الفجر والمغرب في أول أيام شهر رمضان

رمضان
رمضان

بحث الرواد، عن إمساكية شهر رمضان المبارك 2024، وموعد سحور وإفطار أول يوم في الشهر الكريم.

فيما أعلنت دار الإفتاء، أن اليوم الأحد هو المتمم لشهر شعبان وغدًا الإثنين الموافق 11 مارس 2024، هو أول أيام شهر رمضان المبارك.

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دعاء استقبال شهر رمضان 2024

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الضويني: برنامج الجامع الأزهر في رمضان حافل بكل ما يفيد رواده

موعد أذان الفجر والمغرب في أول أيام شهر رمضان 

ووفقًا لإمساكية شهر رمضان الكريم، يكون موعد سحور أول يوم رمضان الساعة 2:23، والإمساك الساعة 4:23.

ويكون الفجر 4:43، والشروق 6:09، والظهر 12:05، والعصر 3:28؛ ويكون موعد إفطار أول يوم رمضان 2024 في تمام الساعة 6:01 مساءً، وتكون ساعات الصوم هي 13 ساعة و18 دقيقة.

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