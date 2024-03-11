أحمد زاهر: ألعب دورًا شريرًا في مسلسل "محارب" (فيديو)

قال الفنان أحمد زاهر إن مسلسل “محارب” المقرر عرضه في شهر رمضان لم ينته تصوير كافة أحداثه وسوف يستمر حتى 20 رمضان، معقبا: "لسه شغالين على قدم وساق علشان نلحق وإحنا عاملين مسلسل قوي جدا".



وأوضح أحمد زاهر خلال مداخلة عبر برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على فضائية ON، مساء الأحد، أن دوره في مسلسل “محارب “ الذي يشاركه البطولة خلاله الفنان حسن الرداد، سيكون شخصية شريرة، قائلا: ”أقوم بدور محامي شخصية شديدة الصعوبة وأقابل حسن عند وقوع مشكلة تواجهه وأظل طول الأحداث أضايقه”.

مشاركة ملك زاهر

وتابع أحمد زاهر: “أنا وحسن الرداد أصدقاء من زمان كن لم يجمعنا عمل وهذا أول تعاون بيننا، وهو شخص جميل جدا وأنسان ونفسيته حلوة وربكت الكميا بيننا على طول”

وعن مشاركة ابنته ملك زاهر في المسلسل، قال أحمد زاهر : ملك موجودة وتلعب دور " تيك توكر من المؤثرين ".

تشارك الفنانة ملك أحمد زاهر فى مسلسل “محارب” الذي من المقرر عرضه فى رمضان على شاشات المتحدة للخدمات الإعلامية.

وتجتمع ملك بوالدها أحمد زاهر فى المسلسل بعدما شاركت معه فى عدة أعمال منها:

فيلم كابتن هيما

شاركت الفنانة ملك زاهر مع والدها أحمد زاهر في فيلم "كابتن هيما" بطولة النجم تامر حسني، والذى عرض فى عام 2008، ودارت أحداثه حول كابتن هيما الذى كان يحلم أن يصبح لاعبًا محترفًا لكرة القدم ولكنه لم يستطع تحقيق ذلك ولظروف أسرته الصعبة ماديًا، يضطر للعمل سائقًا بإحدى مدارس اللغات وهناك يتعرف على مريم مدرسة الرسم التي يلاحقها سياسي ثري، والتي تتعرض لمشاكل عديدة نتيجة ملاحقة ذلك السياسي لها.

مسلسل لؤلؤ

شاركت ملك احمد زاهر والدها في مسلسل "لؤلؤ" بطولة النجمة مي عمر، عام 2020 والتي دارت أحداثه في إطار من الدراما، حول شخصية لؤلؤ التي تحلم بأن تصبح مطربة مشهورة، فتمر بالعديد من الصدمات والمتاعب خلال رحلة صعودها إلى عوالم الشهرة والنجومية.



مسرحية عيلة لاسعة جدا

اجتمع أحمد زاهر وابنته ملك في مسرحية بعنوان "عيلة لاسعة جدا"، والتي تم تقديمها عام 2021، وشارك في البطولة بجوار ابنته ليلى زاهر، واحمد فتحي، ومروة عبد المنعم، ومنة فضالي وغيرهم.

فيلم فارس

اجتمع الثنائى أحمد زاهر وابنته ملك زاهر في السينما مرة أخرى، من خلال فيلم "فارس" والذى خاض بطولته، وجسدت ابنته ملك زاهر دور شقيقته ضمن أحداث العمل الذى يتناول العمل قصة فارس شاب بسيط من منطقة شعبية لديه خلفية رياضية، لكن تضطره الظروف لمواجهة بطش رجل الأعمال رشيد السويفى.

وكان روج النجم أحمد زاهر، لمسلسل “محارب” الذى يقوم ببطولته مع النجم حسن الرداد والمقرر عرضه في السباق الرمضاني المقبل على شاشات المتحدة للخدمات الإعلامية.

حيث نشر عدة صور من كواليس التصوير عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام وكتب أحمد زاهر على الصور قائلًا: "كواليس مسلسل محارب رمضان 2024، حسن الرداد ومخرجتي الجميلة شيرين عادل والمؤلف الجامد محمد سيد بشير والمحارب الكبير أحمد السبكي و العسل محمود الليثي والقمر ملك احمد زاهر، يارب التوفيق من عندك".

روجت الصفحة الرسمية للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لمسلسل “محارب” بطولة النجم حسن الرداد، حيث كشفت عن برومو العمل الذي تضمن مشهد للنجم حسن الرداد وهو يحمل كفنه ويقدمه إلى أحد العائلات يبدو أنهم عائلة من الصعيد