أعمال جمعت ملك أحمد زاهر بوالدها قبل "محارب"

تشارك الفنانة ملك أحمد زاهر فى مسلسل “محارب” الذي من المقرر عرضه فى رمضان على شاشات المتحدة للخدمات الإعلامية.

وتجتمع ملك بوالدها أحمد زاهر فى المسلسل بعدما شاركت معه فى عدة أعمال منها:

فيلم كابتن هيما

شاركت الفنانة ملك زاهر مع والدها أحمد زاهر في فيلم "كابتن هيما" بطولة النجم تامر حسني، والذى عرض فى عام 2008، ودارت أحداثه حول كابتن هيما الذى كان يحلم أن يصبح لاعبًا محترفًا لكرة القدم ولكنه لم يستطع تحقيق ذلك ولظروف أسرته الصعبة ماديًا، يضطر للعمل سائقًا بإحدى مدارس اللغات وهناك يتعرف على مريم مدرسة الرسم التي يلاحقها سياسي ثري، والتي تتعرض لمشاكل عديدة نتيجة ملاحقة ذلك السياسي لها.

أحمد زاهر وابنته ملك

مسلسل لؤلؤ

شاركت ملك احمد زاهر والدها في مسلسل "لؤلؤ" بطولة النجمة مي عمر، عام 2020 والتي دارت أحداثه في إطار من الدراما، حول شخصية لؤلؤ التي تحلم بأن تصبح مطربة مشهورة، فتمر بالعديد من الصدمات والمتاعب خلال رحلة صعودها إلى عوالم الشهرة والنجومية.

أحمد زاهر وابنته ملك

مسرحية عيلة لاسعة جدا

اجتمع أحمد زاهر وابنته ملك في مسرحية بعنوان "عيلة لاسعة جدا"، والتي تم تقديمها عام 2021، وشارك في البطولة بجوار ابنته ليلى زاهر، واحمد فتحي، ومروة عبد المنعم، ومنة فضالي وغيرهم.

أحمد زاهر وابنته ملك

فيلم فارس

اجتمع الثنائى أحمد زاهر وابنته ملك زاهر في السينما مرة أخرى، من خلال فيلم "فارس" والذى خاض بطولته، وجسدت ابنته ملك زاهر دور شقيقته ضمن أحداث العمل الذى يتناول العمل قصة فارس شاب بسيط من منطقة شعبية لديه خلفية رياضية، لكن تضطره الظروف لمواجهة بطش رجل الأعمال رشيد السويفى.

أحمد زاهر وابنته ملك

وكان روج النجم أحمد زاهر، لمسلسل “محارب” الذى يقوم ببطولته مع النجم حسن الرداد والمقرر عرضه في السباق الرمضاني المقبل على شاشات المتحدة للخدمات الإعلامية.

أحمد زاهر وحسن الرداد

حيث نشر عدة صور من كواليس التصوير عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام وكتب أحمد زاهر على الصور قائلًا: "كواليس مسلسل محارب رمضان 2024، حسن الرداد ومخرجتي الجميلة شيرين عادل والمؤلف الجامد محمد سيد بشير والمحارب الكبير أحمد السبكي و العسل محمود الليثي والقمر ملك احمد زاهر، يارب التوفيق من عندك".

أحمد زاهر وابنته ملك

روجت الصفحة الرسمية للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لمسلسل “محارب” بطولة النجم حسن الرداد، حيث كشفت عن برومو العمل الذي تضمن مشهد للنجم حسن الرداد وهو يحمل كفنه ويقدمه إلى أحد العائلات يبدو أنهم عائلة من الصعيد.

حسن الرداد

من ناحية أخري، حرص الفنان أحمد زاهر على مشاركة جمهوره بصورة تجمعه بالفنان حسن الرداد من كواليس تصوير مسلسل "محارب"، الذي من المقرر عرضه فى الموسم الرمضانى 2024، على إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

أحمد زاهر ومحمود الليثي

حيث علق أحمد زاهر على الصورة من خلال حسابه على موقع "إنستجرام"، قائلا: "أنا وأخويا حسن بنتفرج على مشهد صورناه.. كواليس مسلسل محارب رمضان 2024 تأليف محمد سيد بشير، إخراج شيرين عادل إنتاج أحمد السبكى".

حسن الرداد وأحمد زاهر

وفى نفس السياق، يشهد مسلسل “محارب” زواج الفنان حسن الرداد من الفنانة ناهد السباعي فى رمضان 2024.

أحمد زاهر والمخرجة شيرين عادل

كما تواصل النجمة ناهد السباعي تصوير مسلسلها الرمضاني الجديد محارب الذي تتشارك بطولته مع النجم حسن الرداد وهو من تاليف محمد سيد يشير إخراج شيرين عادل وإنتاج أحمد السبكي. ويشاركه البطولة كل من النجوم نيرمين الفقي وأحمد زاهر و وماجد المصري و محمود يس جونيور و ملك احمد زاهر.

حسن الرداد وناهد السباعي

ومن المقرر ان تلعب فيه ناهد دور فتاة شعبية، وتتكتم باقي تفاصيل دورها.

أحمد زاهر وأحمد السبكي ومحمد سيد بشير

أبطال محارب



يذكر أن مسلسل “محارب” من بطولة حسن الرداد، ماجد المصرى وناهد السباعى ونرمين الفقى ومنة فضالى وتامر عبد المنعم وغفران ومحمود الليثى وسلوى عثمان وعابد عنانى ونور محمود وأحمد عنان وكريم العمرى وسماء إبراهيم وعفاف شعيب ومحمود عمرو محمود ياسين وحسن عيد تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل، وإنتاج أحمد السبكي.