أحمد زاهر يروج لمسلسل "محارب" برفقة أبطال العمل .. صور

روج النجم أحمد زاهر، لمسلسل “محارب” الذى يقوم ببطولته مع النجم حسن الرداد والمقرر عرضه في السباق الرمضاني المقبل على شاشات المتحدة للخدمات الإعلامية.

أحمد زاهر وحسن الرداد

حيث نشر عدة صور من كواليس التصوير عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام وكتب أحمد زاهر على الصور قائلًا: "كواليس مسلسل محارب رمضان 2024، حسن الرداد ومخرجتي الجميلة شيرين عادل والمؤلف الجامد محمد سيد بشير والمحارب الكبير أحمد السبكي و العسل محمود الليثي والقمر ملك احمد زاهر، يارب التوفيق من عندك".

أحمد زاهر وابنته ملك

روجت الصفحة الرسمية للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لمسلسل “محارب” بطولة النجم حسن الرداد، حيث كشفت عن برومو العمل الذي تضمن مشهد للنجم حسن الرداد وهو يحمل كفنه ويقدمه إلى أحد العائلات يبدو أنهم عائلة من الصعيد.

حسن الرداد

من ناحية أخري، حرص الفنان أحمد زاهر على مشاركة جمهوره بصورة تجمعه بالفنان حسن الرداد من كواليس تصوير مسلسل "محارب"، الذي من المقرر عرضه فى الموسم الرمضانى 2024، على إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

أحمد زاهر ومحمود الليثي

حيث علق أحمد زاهر على الصورة من خلال حسابه على موقع "إنستجرام"، قائلا: "أنا وأخويا حسن بنتفرج على مشهد صورناه.. كواليس مسلسل محارب رمضان 2024 تأليف محمد سيد بشير، إخراج شيرين عادل إنتاج أحمد السبكى".

حسن الرداد وأحمد زاهر

وفى نفس السياق، يشهد مسلسل “محارب” زواج الفنان حسن الرداد من الفنانة ناهد السباعي فى رمضان 2024.

أحمد زاهر والمخرجة شيرين عادل

كما تواصل النجمة ناهد السباعي تصوير مسلسلها الرمضاني الجديد محارب الذي تتشارك بطولته مع النجم حسن الرداد وهو من تاليف محمد سيد يشير إخراج شيرين عادل وإنتاج أحمد السبكي. ويشاركه البطولة كل من النجوم نيرمين الفقي وأحمد زاهر و وماجد المصري و محمود يس جونيور و ملك احمد زاهر.

حسن الرداد وناهد السباعي

ومن المقرر ان تلعب فيه ناهد دور فتاة شعبية، وتتكتم باقي تفاصيل دورها.

من ناحية أخري، عبرت الفنانة ناهد السباعي عن حبها الشديد لوالدتها الراحلة ناهد فريد شوقي في يوم الحب.

أحمد زاهر وأحمد السبكي ومحمد سيد بشير

حيث نشرت صورة تجمعها بها عبر حسابها على "إنستجرام"، معلقة عليها: "اعتدنا أن نحصل على هدايا لبعضنا البعض في يوم الحب، انت عالمي وأول وأخر حب لي".

وقالت ناهد السباعي: "ما زلت لا أصدق ذلك، وفي بعض الأحيان أعتقد أنك ستأتي وسننسى كل هذا كما لو أنها لم تحدث، وأنكي لم تموتي، كنا واحدًا ومن الصعب جدًا العيش بدون نصفي الآخر".

ناهد السباعي ووالدتها الراحلة

الأجهر

وشاركت الفنانة ناهد السباعي مؤخرًا في السباق الرمضاني المنقضي، بمسلسل "الأجهر" الذي كانت تدور أحداثه حول اتهام يوسف ظلمًا بقتل والدته، وبعد هروبه تتشابك حياته مع حياة الصائغ سعداوي، الذي يساعده أن يغير هويته ويصبح مصطفى الأجهر، لكن الأخير لا يتوقف عن البحث عن إخوته والسعي لمعرفة قاتل والدته وكشف الغموض المحيط بماضيه.

كما شارك في بطولة العمل عدد كبير من الفنانين، أبرزهم عمرو سعيد، درة، سيد رجب، محمود قابيل، خالد زكي، وغيرهم، والعمل من تأليف أحمد حلبة، وإخراج ياسر سامي.