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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

موقف جوميز بعد خسارة الزمالك نهائي كأس مصر

جوزيه جوميز
جوزيه جوميز

كشف الإعلامي محمد فاروق  عن مصير البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني لفريق الزمالك بعد الهزيمة من الأهلي في نهائي كأس مصر.

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وأكد الإعلامي محمد فاروق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" أن إدارة الزمالك برئاسة حسين لبيب تثق في قدرات المدير الفني البرتغالي ولا يوجد أي تفكير في رحيله خلال الفترة الحالية خاصة وأنه مازال في بداية رحلته مع الأبيض.

وأوضح أن إدارة الزمالك وضعت أهداف لجوميز من أجل تحقيقها وهي الفوز ببطولة كأس الكونفدرالية والتأهل لدوري أبطال أفريقيا في النسخة المقبلة من أجل الاستمرار في الموسم المقبل.

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