الإفتاء توضح حكم استخدام قطرة العين ومحلول العدسات في الصيام

أجابت دار الإفتاء المصرية علة سؤال ورد لها من أحد المتابعين عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، جاء فيه "ما حكم استخدام قطرة العين ومحلول العدسات اللاصقة في الصيام؟".

حكم استخدام قطرة العين ومحلول العدسات اللاصقة في الصيام

وقالت دار الإفتاء المصرية في إجاباتها: اختلف العلماء في حكم قطرة العين، فذهب الحنفية في الأصح والشافعية في ظاهر كلامهم إلى أن قطرة العين لا تفسد الصوم، وعللوا ذلك بأن التقطير في العين لا ينافي الصوم وهو الإمساك عن الطعام والشراب، وإن وجد طعم القطرة في حلقه، وبأن العين ليست منفذًا مفتوحًا عندهم.

وتابعت: وذهب المالكية والحنابلة إلى أن التقطير في العين مُفسدٌ للصوم إذا وصل إلى الحلق؛ لأن العين عندهم منفذ ولو لم يكن معتادًا.

وأضافت دار الإفتاء: والذي نذهب إليه هو عدم فساد الصوم بالتقطير بدواء أو محلول في العين، وإن وصل إلى الحلق؛ لأن العين ليست منفذًا مفتوحًا، وليس معنى وجود القطرة في الحلق أن العين منفذ؛ لأن وجود الطعم في الحلق لا يعني أنه وصل من خلال منفذ مفتوح فقد يصل إلى الحلق عن طريق الجلد.

علي جمعة يوضح حكم استخدام قطرة العين أثناء الصيام

وقال الدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية سابقا، "العلماء اختلفوا فى حكم قطرة العين فذهب الحنفية فى الأصح والشافعية فى ظاهر كلامهم إلى أن قطرة العين لا تفسد الصوم، وعللوا ذلك بأن التقطير فى العين لا ينافيه الصوم وهو الإمساك عن الطعام والشراب، وإن وجد طعم القطرة فى حلقه وبأن العين ليست منفذًا مفتوحًا عندهم.

وتابع: المالكية والحنابلة قالا إن التقطير فى العين مفسد للصوم إذا وصل إلى الحلق؛ لأن العين عندهم منفذ ولو لم يكن معتادًا.

واختتم مفتي الجمهورية حديثه، قائلًا: الذى نذهب إليه هو عدم فساد الصوم بالتقطير بدواء أو محلول فى العين وإن وصل إلى الحلق؛ لأن العين ليست منفذًا مفتوحًا، وليس معنى وجود القطرة فى الحلق أن العين منفذ لأن وجود الطعم فى الحلق لا يعنى أنه وصل من خلال منفذ مفتوح فقد يصل إلى الحلق عن طريق الجلد.