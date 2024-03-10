الإثنين 11 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

بمشاركة مصطفى محمد..نانت يسقط أمام مارسيليا بالدوري الفرنسي

مصطفى محمد
مصطفى محمد

سقط الفريق الأول لكرة القدم بنادي نانت والذي يلعب في صفوفه الدولي المصري مصطفى محمد في فخ الهزيمة أمام فريق مارسيليا بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما مساء الأحد علي ملعب فيلودروم ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرون من عمر مسابقة الدوري الفرنسي.

إقرأ أيضًا..

txt

تشكيل نانت المتوقع أمام مارسيليا في الدوري الفرنسي

وجاءت ثنائية مارسيليا باقدام بيير ايميريك أوباميانج في الدقيقتين 17 ، 79 من عمر اللقاء. 
 وشهد الشوط الثاني من عمر المباراة مشاركة مصطفى محمد في الدقيقة 46.

وبهذة النتيجة رفع مارسيليا رصيده إلى النقطة 39 في المركز السابع بجدول ترتيب الدوري الفرنسي، فيما يأتي نانت في المركز السادس عشر برصيد 25 نقطة.

 

ولعب نانت المباراة بتشكيل مكون من..

حراسة المرمى: ألبان لافونت.

خط الدفاع: اميان، كومارت، جان كاستيليتو، ناثان زيزي، نيكولاس كوزا.

وسط الملعب: بيدرو بورجوس، دوجلاس أوجستو، موسى سيسوكو.

الهجوم: سيمون، كاديويري.

مواد متعلقة

وزير التعليم العالي يهنئ الجامعة الفرنسية لفوز تصميماتها بجائزة فرانس ديزاين

الدفاع الفرنسي: باريس لا تستطيع منع المدنيين من التوجه للقتال في أوكرانيا

فيلم "ليه تعيشها لوحدك" يحقق إيرادات ضئيلة

غنية بالبروتين.. طريقة عمل سلطة العدس الفرنسية

ليه تعشها لوحدك .. إيرادات صادمة للفيلم منذ طرحه بالسينما

«ميدار» و«ماونتن فيو» يفتحان حساب بنكي ضامن «Escrow Account» لمشروع «ALIVA» فى مدينة مستقبل سيتى

“هي نجمة والعوضي أقل منها”.. مصدر مقرب يفجر مفاجآت عن طلاق ياسمين عبدالعزيز

أسامة ربيع يكشف تفاصيل اجتماع الرئيس السيسي مع شركة الخطوط الملاحية "CMA CGM"
الجريدة الورقية