بمشاركة مصطفى محمد..نانت يسقط أمام مارسيليا بالدوري الفرنسي

سقط الفريق الأول لكرة القدم بنادي نانت والذي يلعب في صفوفه الدولي المصري مصطفى محمد في فخ الهزيمة أمام فريق مارسيليا بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما مساء الأحد علي ملعب فيلودروم ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرون من عمر مسابقة الدوري الفرنسي.

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وجاءت ثنائية مارسيليا باقدام بيير ايميريك أوباميانج في الدقيقتين 17 ، 79 من عمر اللقاء.

وشهد الشوط الثاني من عمر المباراة مشاركة مصطفى محمد في الدقيقة 46.

وبهذة النتيجة رفع مارسيليا رصيده إلى النقطة 39 في المركز السابع بجدول ترتيب الدوري الفرنسي، فيما يأتي نانت في المركز السادس عشر برصيد 25 نقطة.

ولعب نانت المباراة بتشكيل مكون من..

حراسة المرمى: ألبان لافونت.

خط الدفاع: اميان، كومارت، جان كاستيليتو، ناثان زيزي، نيكولاس كوزا.

وسط الملعب: بيدرو بورجوس، دوجلاس أوجستو، موسى سيسوكو.

الهجوم: سيمون، كاديويري.