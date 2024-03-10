الأحد 10 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

تشكيل نانت المتوقع أمام مارسيليا في الدوري الفرنسي

مصطفى محمد
مصطفى محمد

يلتقي فريق الكرة الاول بنادي نانت الفرنسي، المحترف ضمن صفوفه الدولي المصري مصطفي محمد، مساء اليوم الأحد، مع نظيره فريق مارسيليا، على أرضية ملعب استاد فيلودروم ضمن منافسات الأسبوع الـ 25 من مسابقة الدوري الفرنسي.

 

تشكيل نانت المتوقع لمواجهة مارسيليا في الدوري الفرنسي 

في حراسة المرمى: ألبان لافون
في خط الدفاع: ناثان زيزي - نيكولاس بالويس - جان شارل كاستيليتو
في خط الوسط: نيكولاس كوزا - بيترو تشيريفييا - دوغلاس أوغستو - فلوريان مولات
في الهجوم: مصطفى محمد - موسيس سيمون

 

تشكيل مارسيليا المتوقع لمواجهة نانت 
في حراسة المرمى: باو لوبيز
في خط الدفاع: كوينتين ميرلين - ليوناردو باليردي - تشانسيل مبيمبا - جوناثان كلاوس
في خط الوسط: أمين حارث - جيوفري كوندوجبيا - جوردان فيريتو
في الهجوم: بيير أوباميانغ - يليمان نداي - إسماعيلا سار

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