هالة صدقي: ربنا قادر يفرح شعب فلسطين رغم ألمهم

حرصت الفنانة هالة صدقي على الاحتفال بشهر رمضان الكريم ووجهت رسالة لجمهورها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

كتبت الفنانة هالة صدقى، "كل سنه وكل البشريه بخير ويا رب برکه صلواتنا جميعا وبدء الصوم لكل الشعب يخفف ألم فلسطين ويحنن علي قلوبهم جميعا".

وأضافت عبر حسابها بتطبيق إنستجرام: "ومهما كان ألمهم قادر يفرح قلوبهم وينصرهم ، فرحه رمضان لا توصف".

وكانت كشفت الفنانة هالة صدقي عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور انستجرام، عن تكريمها من مهرجان المرأة بأمريكا عن دورها في مسلسل جعفر العمدة.

ونشرت هالة صدقي فيديو لها أثناء التكريم معلقة: «أمريكا وأوروبا والجاليات العربية وتكريم خاص من مهرجان المرأة بأمريكا».

وكانت حصدت الفنانة هالة صدقي على جائزة أفضل ممثلة عربية في الدراما المصرية عن مسلسل جعفر العمدة في الموريكس دور.

حيث نشرت الصفحة الرسمية للموريكس دور عبر موقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، صورة لهالة صدقي خلال تسلم الجائزة مصحوب بتعليق: «هالة صدقي أفضل ممثلة عربية في الدراما المصرية عن جعفر العمدة».

وكانت انطلقت أولي مشاهد مسلسل “كتف قانوني” بطولة النجمة هالة صدقي، وذلك داخل الشيخ زايد.

ويخوض الفنان عمروِ عبد الجليل، بطولة جديدة فى عالم الفن حيث يشارك فى فيلم “كتف قانوني” بطولة النجمة هالة صدقي، ومن المقرر بدء فريق العمل التصوير خلال الفترة المقبلة.

يضم الفيلم عددًا كبيرًا من نجوم الكوميديا أبرزهم: هالة صدقي، سيد رجب، كريم عفيفي، محمد رضوان، شيرين رضا، وعدد آخر من الفنانين، والعمل يضم عدد كبير من ضيوف الشرف أبرزهم: إلهام شاهين، يسرا، والعمل من تأليف هشام هلال وأحمد رمزي وإخراج سامح عبد العزيز، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي.

وكانت فازت النجمة هالة صدقى بجائزة لجنة التحكيم الخاصة فى حفل توزيع جوائز مهرجان القاهرة للدراما فى العلمين الجديدة، وذلك عن دور "صفصف" فى مسلسل "جعفر العمدة".

وكان أشاد النجم محمد رمضان بتعاونه مع الفنانة هالة صدقي فى مسلسل “جعفر العمدة:”، مؤكدًا أنها من أعظم النجمات في الوسط الفني. ووجه رسالة لها خلال حفله الغنائى الذى أقيم أمس في الساحل الشمالى، مؤكدًا أن "اللى مامثلش مع صفصف كأنه مامثلش قبل كده".

محمد رمضان وهالة صدقي:

نشرت هالة صدقي، فيديو عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة من إحدى حفلات محمد رمضان، الذي خاطبها أمام الحضور بقوله: "أمي حياتي يا صفصف"، لترد عليه مازحة بصوت عالٍ “قلب أمك”.

وعلقّت هالة صدقي على الفيديو الذي نشرته عبر إنستجرام، لترد على كلمات محمد رمضان بقولها: حبيبي أنا فرحانة بيك وبنجاحك وبتعبك يا حبيب قلب هالة وصفصف، وحشتني، الجمهور نادى عليه قالوله أمك هنا.

وكان تصدر مسلسل جعفر العمدة، تريندات محرك البحث العالمي “جوجل”، وذلك بعد الإعلان عن تقديم الجزء الثاني من العمل بالموسم الرمضاني 2024 المقبل.

تفاصيل مسلسل جعفر العمدة:

تدور أحداث المسلسل حول جعفر العمدة، الذي يمتلك عدة شركات للمقاولات، ويدخل في صراعات عدة مع منافسيه، وبالرغم من زواجه بثلاث نساء؛ إلا أنه يقرر الزواج من عايدة التي تنشأ بينها وبين جعفر العديد من المفارقات تضعهما على المحك.

مسلسل جعفر العمدة بطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، فتوح أحمد سلوى عثمان، فريدة سيف النصر، جورى بكر، طارق النهرى، أحمد عبد الله، احسان الترك وضيف الشرف بيومى فؤاد، ومن تأليف وإخراج محمد سامي وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر.