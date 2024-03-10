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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

روما يخطف تعادلا قاتلا من فيورنتينا في الدوري الإيطالي

روما وفيورنتينا
روما وفيورنتينا

خطف الفريق الأول لكرة القدم بنادي روما تعادل قاتلا من نظيره فريق فيورنتينا بهدفين لمثلهما في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الأحد على ملعب ميندويزوروزا ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرون من عمر مسابقة الدوري الإيطالي. 

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روما يتأخر بهدف أمام فيورنتينا في الشوط الأول من الدوري الإيطالي

وتقدم فيورنتينا بالهدف  الأول عن طريق اندوني جوروزابيل في الدقيقة 44 من عمر الشوط الأول من المباراة ، ثم تعادل الذئاب باقدام حسام عوار في الدقيقة 58 من الشوط الثاني. 

وفي الدقيقة 69 سجل أصحاب الأرض الهدف الثاني أحرزه رولاندو ماندراغورا في الدقيقة 69 ، وقبل نهاية المباراة خطف روما هدف التعادل بأقدام دييجو لورينتي. 

وبهذة النتيجة رفع روما رصيده إلى النقطة الـ48 في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإيطالي، فيما يأتي فيورنتينا في المركز السابع برصيد 43 نقطة.

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