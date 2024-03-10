روما يتأخر بهدف أمام فيورنتينا في الشوط الأول من الدوري الإيطالي

أنتهي الشوط الاول من مواجهة روما وفيورنتينا بتقدم أصحاب الأرض بهدف نظيف في المباراة المقامة بينهما حاليا على ملعب ميندويزوروزا ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرون من عمر مسابقة الدوري الإيطالي.

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وجاء هدف فيورنتينا الأول عن طريق اندوني جوروزابيل في الدقيقة 44 من عمر الشوط الأول من المباراة.



وبدأ روما مواجهة اليوم بتشكيل مكون من..

في مركز حراسة المرمى: سفيلار .

خط الدفاع: دييجو يورينتي - جيانلوكا مانشيني - إيفان نديكا - خوسي تاسيندي

خط الوسط: لياندرو باريديس - كريستانتي - حسام عوار - ستيفان شعراوي

خط الهجوم: لوكاكو - باولو ديبالا.

