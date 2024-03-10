نساء مبدعات.. نيفين الكيلاني تشهد احتفالية وزارة الثقافة باليوم العالمي للمرأة وتُكرم الحاصلات على جوائز الدولة

شهدت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، احتفالية "نساء مبدعات"، والتي نظمها المجلس الأعلى للثقافة، بأمانة الدكتور هشام عزمي، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، واحتفاءً بالمبدعات المصريات الحاصلات على جوائز الدولة والفائزات بالمسابقات الإبداعية والبحثية التي نظمها المجلس الأعلى للثقافة لعام 2023، وذلك بقاعة المؤتمرات بالمجلس.

وحرصت وزيرة الثقافة على تكريم المبدعات المصريات الحاصلات على جوائز الدولة ، وتضمنت قائمة المكرمات: "الدكتورة دليلة الكرداني الحاصلة على جائزة الدولة التقديرية في الفنون ، الروائية والكاتبة الكبيرة هالة البدري الحاصلة على جائزة الدولة التقديرية في الآداب، الفنانة الدكتورة رانيا يحيى الحاصلة على جائزة التفوق في الفنون، الدكتورة هناء الجوهري الحاصلة على جائزة التفوق في العلوم الاجتماعية"، كما اشتملت القائمة على المبدعات الحاصلات على جوائز الدولة التشجيعية، ومن بينهن: "بسنت فؤاد ، الدكتورة حنان أبو سكين ، سها سعيد، شيرين فتحي، الدكتورة نرمين شحاتة، نورا ناجي، الدكتورة نهى سامي، الدكتورة نيرة شوشة، الدكتورة ولاء الزناري".

كما كرمت وزيرة الثقافة، الباحثات الفائزات بالمسابقات المتخصصة، والتي نظمها المجلس الأعلى للثقافة خلال العام الماضي، ووصل عددهن إلى 23 مكرمة من بينهن:" المهندسة أسماء رضا- المهندسة أشرقت عمر- أمنية سمير- دعاء عبد اللطيف البادي- رنا عبد القوي- الفنانة رضوى طارق- روان عبد الأول- سمر صلاح الدين- شيماء عبد العال- الفنانة صفاء أبو هلال- الدكتورة عبير سويدان- مروة عبد اللطيف- منال حجازي- المهندسة منة الله محسن- منى رؤوف النادي- منى نواره- المهندسة ندى مصطفى دسوقي- نرمين سعيد- نور سامح- الدكتورة نهال نبيل زهرة".

وفي كلمتها، هنأت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، الحضور، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، داعية الله أن يعيده على الجميع بكل الخير واليمن والبركات، وعلى مصر بكل الخير والنماء.

وقالت وزيرة الثقافة: "نحتفي اليوم بتقدم النساء في كافة المجالات، وتسليط الضوء على ما ضمنته لهن الدولة من الحفاظ على حقوقهن، ووضعهن في المكانة التي تليق بكل سيدة مصرية ، ومن هنا، فلقد خطت الدولة خطوات كبيرة من أجل خلق مجتمعات يكون فيها للنساء والفتيات صوت وقرار واختيار، ويومًا بعد يوم، تُسهم النساء في جميع مجالات التنمية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، والثقافية، مما يؤدي إلى حالة من التغيير الاجتماعي البناء".

وأضافت وزيرة الثقافة: "يسعدنا أن نحتفي اليوم بمجموعة من المبدعات المصريات اللائي فزن بأرفع جوائز تمنحها الدولة المصرية لمثقفيها ومفكريها ومبدعيها خلال عام 2023، حيث جوائز النيل والتقديرية والتفوق والتشجيعية، في مجالات الآداب والفنون والعلوم الاجتماعية، وكذلك نحرص على تكريم الفائزات بالمسابقات المتخصصة، التي نظمها المجلس الأعلى للثقافة خلال العام الماضي، تقديرًا لإسهاماتهن، وعرفانًا بإبداعاتهن".

وقدمت وزيرة الثقافة التهنئة للفائزات، متمنية لهن كل التوفيق في مسيرتهن الإبداعية مستقبلًا.

وقال الدكتور هشام عزمي، أمين عام المجلس الأعلى للثقافة: "تأتي هذه الأمسية احتفاءً بمجموعة متميزة من المبدعات المصريات، تزامنا مع احتفالات الوزارة باليوم العالمي للمرأة، وتكريسًا لأهمية الدور الجوهري الذي تقوم به المرأة في بناء المجتمعات"، وأكد عزمي أن المُكرمات اليوم يُمثلن نموذجا مشرفًا يؤكد تميز المرأة المصرية بمختلف المجالات العلمية والإبداعية، مشيرًا إلى أن هذا التكريم يؤكد اهتمام الدولة المصرية بقيمة ومكانة المرأة، والحرص على تمكينها بمختلف الأصعدة، الاجتماعية والثقافية، والتنموية.

كما وجه عزمي، الشكر، لوزيرة الثقافة، لدعمها وحرصها الكبيرين على الاحتفاء بالنساء المبدعات، وتأكيدها الدائم على مكانة دور المرأة في بناء المجتمعات.



تضمنت الأمسية فاصلًا موسيقيًا غنائيًا قدمته عازفة الربابة الفنانة صفاء أبو هلال، وهي إحدى المبدعات المكرمات بالاحتفالية، كما أقيم ضمن فعاليات الاحتفالية، معرِض للفنون التقليدية، تضمن مجموعة متنوعة من المنتجات والمشغولات التراثية.