الإثنين 11 مارس 2024
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

منوعات ومرأة

مشروب رمضاني| طريقة عمل تمر بالحليب والمكسرات

تمر بالحليب
تمر بالحليب

يفضل البعض مشروب الحليب بالتمر عن عصير قمر الدين، حيث يمد الجسم بالطاقة التي فُقدت وقت الصيام، ولذلك نقدم لك أسهل طريقة لعمل مشروب الحليب بالتمر والمكسرات اللذيذ.

 

طريقة عمل الحليب بالتمر والمكسرات

المقادير

- حليب : 3 أكواب (سائل)
 

- التمر : 3 ملاعق كبيرة

 

- القرفة : ملعقة صغيرة

 

- مكسرات : حسب الرغبة (مطحونة قليلًا للتزيين)


 

طريقة التحضير

ضعي التمر والحليب والقرفة في الخلاط الكهربائي، واخلطيهم معًا.

 

اسكبي العصير في كاسات، وزيني بمكسرات عين الجمل حسب الرغبة.

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