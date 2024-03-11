ضبط قضايا غسل أموال بقيمة 28 مليون جنيه

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مدير مبيعات بإحدى شركات الأدوية له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة الدقهلية، لقيامه بغسل أموال متحصلة من استغلاله لطبيعة عمله بالشركة المُشار إليها واستيلائه على مبالغ مالية قيمة بيع عقاقير طبية لعملاء الشركة - دون وجه حق - ومحاولته إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيسه الشركات وشراء الوحدات السكنية والأراضى والسيارات.

قدرت قيمة أفعال الغسل بـ28 مليون جنيه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.