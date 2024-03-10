الإثنين 11 مارس 2024
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

إمساكية شهر رمضان 2024

إمساكية رمضان
إمساكية رمضان

بحث الرواد عن إمساكية شهر رمضان المبارك 2024، وموعد سحور وإفطار أول يوم في الشهر الكريم.

فيما أعلنت دار الإفتاء، أن اليوم الأحد هو المتمم لشهر شعبان وغدًا الإثنين الموافق 11 مارس 2024، هو أول أيام شهر رمضان المبارك.

ووفقًا لإمساكية شهر رمضان الكريم، يكون موعد سحور أول يوم رمضان الساعة 2:23، والإمساك الساعة 4:23.

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موعد أذان الفجر والمغرب في أول أيام شهر رمضان

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نصائح لتجنب الجوع والعطش فى صيام رمضان

ويكون الفجر 4:43، والشروق 6:09، والظهر 12:05، والعصر 3:28؛ ويكون موعد إفطار أول يوم رمضان 2024 في تمام الساعة 6:01 مساءً، وتكون ساعات الصوم هي 13 ساعة و18 دقيقة.

ويمكن أن تقول مع بداية رمضان، اللهم اجعل صيامي فيه صيام الصائمين وقيامي فيه قيام القائمين، ونبهني فيه عن نومة الغافلين، وهب لي جرمي فيه يا آله العالمين، واعف عني يا عافيا عن المجرمين.

اللهم لا تؤاخذني فيه بالعثرات، وأقلني فيه من الخطايا والهفوات، ولا تجعلني فيه عُرضا للبلايا والآفات بعزتك ياعز المسلمين.

اللهم افتح لي فيه أبواب الجنان، وأغلق عني فيه أبواب النيران، ووفقني فيه لتلاوة القرآن يا منزل السكينة في قلوب المؤمنين.

 إمساكية رمضان 2024 والتي تضمنت القاهرة والإسكندرية كالآتي:

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