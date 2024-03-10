مشروبات رمضانية تروى عطش الصائم

يأتى هذا الشهر الكريم هذا العام متزامناً مع أجواء حارة وزيادة الشعور بالعطش والرغبة فى تناول المزيد من السوائل والمشروبات المرطبة والمنعشة خلال هذا الفصل من السنة ولعلنا فى شهر رمضان الكريم نلجأ لمثل هذه المشروبات بشكل تلقائى لتعويض ساعات الصيام والعطش أثناءها ومن أبرز هذه المشروبات الشعبية المرطبة والمنعشة والتى اقترن استهلاكها بكثرة خلال شهر رمضان الكريم مشروب العرقسوس والدوم والخروب والكركديه ومشروب السوبيا والتمر هندى.

يقول الدكتور السيد محمود حماد، زميل التغذية الإكلينيكة بالمعهد القومى للتغذية يأتى العرقسوس على قائمة المشروبات الرمضانية وهو مشروب له فوائد عديدة ومتعددة وهو المشروب الشعبى الذى لم تنجح المدنية ولا المشروبات الغازية ولا العصائر، فى أن تؤثر على بائع العرقسوس بملابسه الفلكورية المميزة، ولا رنة الصاجات المميزة التى تنادى العطشى والباحثين عن مشروب رخيص مفيد يروى ظمأ الأيام الحارة ويفيد الصحة فى الأيام الباردة فقد نجح العرقسوس دائماً فى أن يفرض نفسه على الأحياء الشعبية والأحياء الراقية على حد سواء، خاصة مع توافره الآن فى صورة سريعة التحضير تشجع على إعداده بطريقة سهلة وميسرة.

والعرقسوس له فوائد صحية وغذائية عالية جداً فأبسط شيء يتمتع العرقسوس بمذاق حلو مرغوب وفى نفس الوقت لا يحتوى على سعرات حرارية عالية ولا يضر السكر الموجود فيه طبيعياً بمرضى السكر. كما أن له قدرة سحرية على مقاومة العطش وإعطاء الإحساس بالانتعاش المتجدد وله فوائد عديدة مع مَن يعانون قرحة المعدة والجهاز الهضمى بشكل عام. كما يلعب دوراً جيداً فى فتح الشهية وتحسين عملية الهضم وتقليل أعراض حرقة المعدة والحموضة، كما أنه يساعد فى تقليل الإمساك كما يساعد على تغيير رائحة الفم للأفضل ويساعد فى ترطيب الحلق ومقاومة الإحساس بالعطش. كما يستعمل نبات عرق السوس فى الصناعات الغذائية حيث يدخل فى صناعة الحلويات والشيكولاتة لإعطائها نكهة خاصة.

ونظراً لمحتواه العالى من البوتاسيوم يجب الحرص فى استخدام العرقسوس خاصة مع مرضى ضغط الدم المرتفع حيث إنه يساعد فى احتباس الماء ويساهم فى رفع ضغط الدم وإحداث تورم فى الأطراف السفلية وقد يكون الافراط فى تناوله سبباً فى تكوين حصوات بالكلى لذا ينصح بعدم الاسراف فى تناوله بكميات كبيرة.

وبشكل عام فإن كوباً أو كوبين من مشروب العرقسوس فى الفترة من الإفطار وحتى السحور كمية كافية ومعتدلة للحصول على الفوائد الصحية للعرقسوس وتجنب العطش خلال نهار رمضان ويجب ألا يخزن مسحوق العرقسوس لفترات طويلة حتى لا يفقد فوائده أو يتعرض للتلف.

ومن المشروبات الصيفية أو الرمضانية المهمة أيضاً الخروب الذى يعتبر من المشروبات المفيدة جداً وذات القيمة الغذائية العالية فهو غنى بالكالسيوم وعالى فى محتواه من الفيتامينات والأملاح المعدنية وخاصة مضادات الأكسدة التى تساعد فى رفع مناعة الجسم والوقاية من الكثير من الأمراض وخاصة الأورام السرطانية كما أنه من المشروبات التى تساعد على تقليل نسبة الكوليسترول فى الدم كما أن له تأثيراً جيداً بالنسبة لمن يعانون من ارتفاع ضغط الدم.

ويضيف الدكتور السيد حماد كذلك الدوم يعتبر من المشروبات المهمة فى كثير من المناطق وله فوائد عديدة وقيمة غذائية عالية فثمرة الدوم تقدم إما فى صورتها الطبيعية أو فى صورة مسحوق ناعم وتقدم كمشروب ساخن أوبارد بعد تحليته بنسبة قليلة من السكر ومن الافضل أن يكون طازجًا ويمكن حفظه فى الثلاجة، واستخدامه سريعا، لأنه سريع التلف.

وقد أكدت دراسة بمعهد بحوث وتكنولوجيا الأغذية نتائج علمية عن نبات الدوم أكدت فاعلية هذا النبات المصرى الفرعونى القوى المعمر فى خفض نسبة الكوليسترول بالدم وهى من أهم الأمراض التى تسبب تصلب الشرايين بالقلب والمخ ومن هنا جاءت العلاقة القوية بين تأثير النبات كخافض للكوليسترول ومنظم للضغط حيث بمكن لمرضى الضغط شرب كوب أو أكثر يوميًا من عصير الدوم، فبالإضافة إلى أن طعمه لذيذ، ويمكن شربه دافئًا أو باردًا..

ويجب علينا أن ندقق فى كل ما نشربه أو نأكله وخاصة مع حلول هذا الشهر الكريم فى فصل الصيف حيث تكثر الأطعمة والمشروبات المنعشة ويتهيأ الجو بحرارته العالية وكثرة الملوثات والأتربة التى يكون محملًا بها لحدوث التلوث والفساد وتكثر التركيبات والعصائر والمشروبات مجهولة الهوية وغير معروفة المكونات الداخلة فيها ولا طريقة تصنيعها خاصة مع استخدام مركزات الألوان والنكهات التى تعطى نكهة وطعم ولون المشروب دون أن تمت بصلة إلى المنتج الطبيعى منه وبالتالى تفتقد لجميع العناصر الغذائية المهمة فيه وقد تحتوى على بعض المركبات الكيميائية التى تضر بالصحة العامة.