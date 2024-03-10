الأحد 10 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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12 ألف جنيه تنقذ سمع «نورهان»

«نورهان» تحتاج إلى أجهزة
«نورهان» تحتاج إلى أجهزة مساعدة للسمع

 

 

نورهان ربيع عبدالتواب، 11 سنة، تعانى ضعف سمع شديداً منذ الصغر وبعد إجراء الفحوصات الطبية والعرض على الأطباء تم تركيب سماعات طبية له على نفقة التأمين الصحى ومع الوقت لم يعد قادراً على السمع بها وتم إجراء عملية زراعة قوقعة له ويحتاج إلى أجهزة مساعدة للسمع تكلفتها أحد عشر ألفاً وستمائة وخمسون جنيهاً والأب يعمل فراناً وله من الأبناء ثلاثة أطفال فى مراحل التعليم المختلفة وظروف المعيشة صعبة ولا يستطيع القدرة على توفير ثمن قطع الغيار وليس للأسرة أى دخل آخر يساعدهم على نفقات الحياة.

وتناشد الأسرة أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة تقديم مساعدة مالية تعينهم على شراء أجهزة السمع وتخفيف مأساة «نورهان».

 

 

 

 

الجريدة الورقية