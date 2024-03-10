منتجات مفيدة تعويض نقص فيتامين د.. البيض والزبدة أبرزهم

قالت أخصائية الغدد الصماء إيكاترينا يونغ، إن نقص فيتامين د يمكن أن يضعف جهاز المناعة، لذلك يحتاج إلى تجديده.

في نهاية فصل الشتاء، قد يعاني جسم الإنسان من نقص خطير في فيتامين د بسبب قضاء فترة طويلة من دون شمس، ويتم تصنيع هذا الفيتامين من قبل الجسم نفسه عندما يتعرض الجلد لأشعة الشمس، ولكن في الخريف والشتاء تضعف الأشعة فوق البنفسجية، ويقضي الناس وقتًا أطول في الداخل ونتيجة لذلك، يحدث نقص فيتامين د ويتفاقم.

ونقص فيتامين د يضعف جهاز المناعة، مما قد يسبب نزلات البرد المتكررة بالإضافة إلى ذلك، يعاني الشخص الذي يعاني من نقص هذه المادة من اضطرابات في النوم وتدهور الحالة المزاجية.

بالإضافة إلى ذلك، مع انخفاض مستويات فيتامين د، يصاب الإنسان بزيادة التعب والإرهاق والشعور بـ الضباب في الرأس بدلاً من التفكير الصافي وتشمل الأعراض الشائعة الأخرى ضعف التئام الجروح وتفاقم الأمراض الجلدية (بما في ذلك الأكزيما والصدفية)، وفقدان الشعر وهشاشته، وآلام العضلات والعظام، وخاصة في أسفل الظهر والحوض والقدمين.

تحدث عالم الغدد الصماء يونغ عن الأطعمة المفيدة لتعويض النقص في فيتامين د، وبحسب الطبيب، يمكن تلبية ما يصل إلى 20 بالمائة من حاجة الجسم لفيتامين د من خلال النظام الغذائي.

ماذا يجب أن تأكل؟

انتبه إلى الأسماك وزيت السمك والمأكولات البحرية والبيض والزبدة والجبن ولتحسين تركيب فيتامين د، يجب استهلاك المزيد من المغنيسيوم والأوميغا 3 وفيتامين ك2، وكذلك تقليل كمية السكر في النظام الغذائي، فهو يضعف إنتاج الفيتامين.

هل أحتاج إلى تناول المكملات الغذائية؟

من المهم أن نتذكر أن الإفراط في تناول فيتامين د يمكن أن يضر الجسم لأنه يتسبب في تراكم الكثير من الكالسيوم، مما قد يضر الكلى والقلب ويجب أن يتم اتخاذ قرار تناول المكملات الغذائية من قبل الطبيب وبناءً على نتائج فحص الدم المناسب.