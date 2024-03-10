بحضور آلاف المصلين.. إحياء أولى ليالي رمضان بالجامع الأزهر

يؤدي آلاف المصلين في الجامع الأزهر صلاتي العشاء والتراويح في الليلة الأولى من شهر رمضان المعظم، حيث امتلأت صفوف المسجد بالمصلين الذين جاءوا من كل فج عميق لإحياء الليالي المباركة من رمضان والتقرب إلى الله وبذل الطاعات والعبادات.

وتقدم المصلين الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر، ونخبة من علماء وقيادات الأزهر الشريف، وأقيمت صلاتي العشاء والتراويح بآيات من سورة البقرة، برواية حفص عن عاصم، ورواية ورش عن نافع المدني، ورواية السوسي عن أبي عمرو البصري، ورواية الدوري عن الكسائي.

وأمَّ المصلين الليلة في الجامع الأزهر: الدكتور أسامة هاشم الحديدي، والدكتور محمد إسماعيل العوضي، والشيخ عادل محمود محمد، والشيخ عيد كامل عراقي، وذلك في إطار ما يقوم به الجامع الأزهر من جهود مكثفة ‏لإحياء الأجواء الرمضانية، وفي إطار البرنامج العلمي والدعوي للجامع تحت رعاية فضيلة ‏الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر.‏

ويقدُم المصلون إلى الجامع الأزهر من مختلِف محافظات الجمهورية، كما يؤدي الطلاب ‏الوافدون بالأزهر من أكثر من مئة دولة صلاتي العشاء و التراويح بالجامع الأزهر، وتؤدى ‏صلاتي العشاء والتراويح بالقراءات العشر ويؤمها قراء الجامع الأزهر وهم من خيرة قراء ‏القرآن في الأزهر الشريف، أعرق مؤسسة دينية وتعليمية في العالم، ويقوم المركز الإعلامي ‏للأزهر الشريف بنقل الصلاة مباشرة على صفحات ومنصات الأزهر على ‏مواقع التواصل ‏الاجتماعي وصفحة الجامع الأزهر.‏

ويواصل الجامع الأزهر خطته العلمية والدعوية لشهر رمضان بتوجيهات ورعاية الإمام ‏الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وتتضمن: (260 مقرأة- 52 ملتقى بعد الظهر- ‏‏26 ملتقى بعد العصر- صلاة التراويح بالجامع الأزهر ومسجد مدينة البعوث الإسلامية 20 ‏ركعة يوميا بالقراءات العشر- 30 ملتقى فقهيًا بعد التراويح- صلاة التهجد بالجامع الأزهر ومسجد ‏مدينة البعوث في العشر الأواخر- تنظيم 7 احتفالات متعلقة بمناسبات الشهر الكريم- ‏وجبات إفطار يوميًّا للطلاب الوافدين).‏