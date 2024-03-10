أحماض أوميجا 3 الدهنية مفيدة لصحة الدماغ.. طبيبة توضح

كشفت أخصائية الغدد الصماء ديليارا ليبيديفا، نوعية التغذية اليومية تؤثر على صحة وعمل الدماغ.

نصحت الدكتورة ليبيديفا الروس بتنظيم نظامهم الغذائي بشكل صحيح من أجل الحفاظ على وظائف المخ المناسبة وضمان حمايته من الآثار المدمرة للتوتر.

ولكي يعمل الدماغ بشكل جيد، فإنه يحتاج إلى التدريب المستمر والراحة المناسبة والتغذية السليمة، وحذرت المتخصصة في تيليجرام من أن فقدان أي من هذه المكونات سيؤثر سلبا على الذاكرة والتركيز والقدرة على تحليل المعلومات.

وذكرت ليبيديفا أن إدراج بعض الأطعمة في النظام الغذائي اليومي يساعد في الحفاظ على وظائف المخ، وكذلك الوقاية من الأمراض التنكسية العصبية، بما في ذلك مرض الزهايمر والخرف.

من المفيد بشكل خاص في هذا الصدد ما يسمى بالأطعمة الفائقة، التي تتميز تركيبتها بتركيزات عالية للغاية من الفيتامينات والعناصر الدقيقة ومضادات الأكسدة الضرورية للدماغ، ويشار إلى أن الطبيب صنف بيض الدجاج العادي ضمن هذه الأطعمة الفائقة لصحة الدماغ.

أحماض أوميجا 3 الدهنية

باعتباره مصدرًا للبروتين عالي الجودة وأحماض أوميجا 3 الدهنية، فهو يساعد على إعادة مستويات السكر في الدم إلى مستوياتها الطبيعية (التقلبات لها تأثير سلبي على الدماغ) ويمنع أيضًا الالتهاب.

المكسرات

كما أنها تحتوي على أحماض أوميجا 3 الدهنية، بالإضافة إلى وجود مضادات الأكسدة وفيتامين E، الذي يحفز نشاط الدماغ.



البيض

أنها تحتوي على العديد من الفيتامينات والعناصر الدقيقة التي تعمل على تحسين نشاط الدماغ (مثل فيتامينات ب والفوسفور والسيلينيوم). يعد هذا المنتج أيضًا مصدرًا جيدًا للليسيثين، الذي يساعد على وظائف المخ، والكولين، الذي يشارك في بناء غمد المايلين للأعصاب. وفي المقابل، يمكن لبروتين NWT-03، الذي يحتوي عليه البيض، تحسين الوظيفة الإدراكية عن طريق تسريع استجابة الشخص للإشارات.

البروكلي

يحتوي هذا المنتج على نسبة عالية من فيتامين E والمواد المضادة للأكسدة. بفضلهم، يتم حماية خلايا الدماغ بشكل أكثر موثوقية من الإجهاد التأكسدي، الأمر الذي يؤدي إلى الخرف المرتبط بالعمر.

التوت

ووفقا لليبيديفا، فإن جميع أنواع التوت الأحمر والأزرق تقريبا غنية جدا بمضادات الأكسدة والفيتامينات التي تمنع التغيرات السلبية المرتبطة بالعمر في الدماغ.