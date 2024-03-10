سقوط 4 متهمين بحوزتهم مخدرات وأسلحة في دمياط
وجه قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط، عدة حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة بدمياط، حيث أسفرت جهودها عن ضبط عدد 4 قضايا اتجار فى المواد المخدرة والأسلحة النارية.
وأسفرت الحملات عن ضبط 7,500 كيلو جرام لمخدر الحشيش، 8 كيلو جرامات لمخدر البانجو، 7,500 كيلو جرام لمخدر الهيدرو، كمية لمخدر الهيروين، كما تم ضبط بندقية خرطوش، 2 فرد محلى وعدد من الطلقات بحوزة 4 متهمين لـهم معلومات جنائية".
تم اتخاذ الإجراءات القانونية، والتحفظ علي المضبوطات وإحالة المتهمين إلي النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الوقائع.