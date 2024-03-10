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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

جوارديولا يعلق على تعادل السيتي أمام ليفربول

جوارديولا
جوارديولا

علق المدرب الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي على التعادل أمام ليفربول، ضمن منافسات الجولة الـ 28 من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي شهدها ملعب "أنفيلد".

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ماك أليستر الأفضل في قمة ليفربول ومانشستر سيتي

وأكد جوارديولا في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس" البريطانية، أن السيتي بدأ المباراة بشكل جيد للغاية، لكن الليفر فريق قوي، مشيرًا إلى أن الفريقان قدما مباراة مميزة وكبيرة.

 وتابع المدرب الإسباني: "بالتأكيد، كنا الأفضل في الشوط الأول، كما حصلنا على الكثير من الفرص، وبعد تسجيل ركلة الجزاء، عانينا كثيرًا، لقد كانت مباراة جيدة للجماهير".

ونجح ليفربول في رفع رصيده للنقطة 64 في وصافة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما يأتي مانشستر سيتي في المركز الثالث بـ 63 نقطة، بينما يحتل اَرسنال صدارة ترتيب المسابقة بـ 64 نقطة، مستفيدًا بفارق الأهداف المسجلة له عن الريدز.

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