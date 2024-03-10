ماك أليستر الأفضل في قمة ليفربول ومانشستر سيتي

حصل الأرجنتيني ماك أليستر لاعب وسط فريق ليفربول على جائزة الأفضل في مباراة الريدز ومانشستر سيتي والتي جمعت بينهما على ملعب أنفيلد في الجولة الثامنة والعشرين من الدوري الإنجليزي.

وقدم أليستر أداءا رائعا في المباراة بين ليفربول ومانشستر سيتي، وسجل هدف التعادل لصالح الريدز عبر ركلة جزاء نجح في تنفيذها داخل شباك الفريق السماوي.

وكان الريدز متأخرا بالنتيجة بهدف نظيف سجله ستونز لاعب السيتي، قبل أن يتدخل أندرسون حارس الفريق السماوي بقوة على نونيز مهاجم ليفربول، ليحصل رفقاء صلاح على ركلة جزاء جاء منها هدف التعادل.

أشارت رابطة الدوري الإنجليزي أن أليستر حصل على النسبة الأكبر من تصويت الجمهور، يأتي خلفه البلجيكي كيفين دي بروين نجم السيتي خلفهم الهولندي فيرجيل فان دايك مدافع الريدز.

ورفع ليفربول رصيده إلى 64 نقطة في صدارة الدوري بالمناصفة مع آرسنال، يأتي خلفهم السيتي ثالثا بفارق نقطة وحيدة.