عمر مرموش يقود هجوم فرانكفورت أمام هايدينهايم 

يقود النجم المصري عمر مرموش خط هجوم فريق آينتراخت فرانكفورت، في التشكيل الذي سيبدأ مباراة هايدينهايم المقررة بينهما اليوم السبت، في الرابعة والنصف عصرًا على ملعب "فويث أرينا" في الجولة الـ24 من الدوري الألماني.



تشكيل آينتراخت فرانكفورت أمام هايدينهايم

حراسة المرمى: كيفين تراب.

خط الدفاع: ويليان باتشو، روبين كوخ، بوتا، فيليب ماكس.

وسط الملعب: أنسجار كنوف، لوكاس ميلو، إبيمبي، نكونكو.

خط الهجوم: عمر مرموش، فارس شعيبي.

ويحتل آينتراخت فرانكفورت المركز السادس فى جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 34 نقطة، بينما يأتى هايدنهايم فى المركز العاشر برصيد 23 نقطة.

ويبحث آينتراخت فرانكفورت اقتحام المربع الذهبى في الدوري الالماني من خلال حصد نقاط المباراة الثلاثة.