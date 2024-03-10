الأحد 10 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

القبض على القائمين على إدارة صفحات لترويج للأسلحة النارية

بوابة الوفد الإلكترونية

 

 ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية،  القائمين على إدارة صفحات لترويج  للأسلحة النارية والبيضاء بدون ترخيص.
 

القبض علي القائمين علي إدارة صفحات لترويج للأسلحة النارية


وقد تابعت أجهزة وزارة الداخلية، ما تم تداوله على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بشأن قيام 5 أشخاص بإدارة صفحات وحسابات شخصية للترويج للأسلحة النارية والبيضاء بدون ترخيص.


وبالفحص تم تحديد القائمين على إدارة الحسابات وأمكن ضبطهم وبحوزتهم "4 طبنجات - 133 سلاح أبيض- 4 صاعق كهربائى- 26 عصا أستيك- 30 جراب طبنجة- عدد من الطلقات- جهاز حاسب آلى "لاب توب"- عدد من الألعاب النارية- 7 هواتف محمولة بفحصها تبين احتواؤها على أدلة تؤكد نشاطهم الإجرامى”.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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