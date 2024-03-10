لضيافة رمضان.. طريقة عمل تمر محشي بالمكسرات والشوكولاتة

تمر محشي بالمكسرات من الأكلات اللذيذة التي يمكنك تحضيرها لضيافة رمضان، كما يتميز بفوائده العديد لجسمك، وفيما يلي نقدم لك طريقة عمله في المنزل.

تمر محشي بالمكسرات

طريقة عمل تمر محشي بالمكسرات

المقادير

- التمر : 250 جراماً

- لوز : 50 جم

- بندق : 50 جم

- الشوكولاتة : 150 جراماً (قطع)

- فستق حلبي : 50 جم (مجروش)

طريقة التحضير

ذوّبي الشوكولاتة في حمام مائي حتى تصبح ناعمة القوام.

افتحي حبات التمر باستخدام السكين، وأزيلي منها النواة مع الإحتفاظ بشكلها، ثم قشّريها.

احشي التمر باللوز والبندق، ثم غمّسيه في الشوكولاتة المذوبة حتى يتغطى بالكامل، ثم رصّيه على ورقة زبدة حتى يبرد.

ضعي التمر المحشي بالمكسرات في طبق التقديم، ثم زينيه بالفستق الحلبي المجروش وقدميه.