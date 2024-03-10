ريهام سعيد تستعرض أنوثتها بالأسود وبملامح جريئة في أحدث ظهور

شاركت الإعلامية ريهام سعيد متابعيها بإحدى اللقطات عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، من أحدث ظهور لها، لتخطف الأنظار بلوك ناعم وبسيط.

وبدت ريهام سعيد بفستان كت باللون الأسود، تميز بقصة الـ A Line، فتكون محددة أسفل الصدر وتتدلى بشكل واسع في نهايته؛ ليبرز نحافة خصرها وقوامها الممشوق، كما حملت جاكيت على يدها باللون الأسود، ومطرز باللون الأبيض، ولم تتزين بأي مجوهرات؛ لتسلط الضوء على جمال مكياجها وفستانها الرقيق.

ومن الناحية الجمالية، إعتمدت ريهام سعيد بتصفيفة شعر بسيطة، تاركة خصلات شعرها البنية تنسدل على ظهرها وكتفيها بصيحة الويفي الناعمة.

ووضعت ريهام مكياجًا صاخبًا يبرز جمال ملامحها، فأبرزت جمال عينيها بظلال العين بدرجات البني، بالإضافة للرموش الصناعية؛ لتحصل على عينين واسعتين، واختارت أحمر شفاه باللون النبيتي الداكن.