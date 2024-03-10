الشباب والرياضة بالمنيا تحتفل بـ "يوم الشهيد"

احتفلت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة المنيا ، بالتعاون مع الكيان الشبابي إرادة شباب مصر بيوم الشهيد بمركز شباب سمالوط شمال المنيا، وذلك تكريما وتخليدا لشهداء الوطن من، رجال القوات المسلحة، والشرطة، والمواطنين، وذلك فى الذكرى السنوية التى يتم الإحتفال بها كل عام.

جاء ذلك بحضور المهندس اكرم اسكندر أحد رجال حرب اكتوبر، والعقيد صالح التويى بالقوات المسلحة سابقا ، والشيخ حسن على السيد، محمد جمال منسق الكيان بالمنيا، رحاب محمد عبد الحكيم مساعد المنسق، محمد بكر نائب المنسق، وتم تكريم عدد من أسر الشهداء، وتقديم الدروع والهدايا لذويهم ، تقديرا على ما قدموه من تضحية وتفانى لأرض مصر العزيزة .

وتحدث الحضور عن عظم قدر الشهيد ومكانته عند الله، وان الله يصطفيهم من خلقة لما قاموا بها من تضحيات، وأن الدولة المصرية لا تنسى ابنائها من شهداء الوطن، ويأتى ذلك فى ضوء توجيهات مندى محمد عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا، اشراف الدكتورة سوسن فرغلي وكيل المديرية للشباب، احمد مصطفى وكيل المديرية للرياضة ، ومتابعة تنفيذ الدكتور محمد حمدي والدكتور شريف رمضان معاوني وكيل الوزارة.