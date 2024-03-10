الدقيقة 61.. صلاح يشارك بديلا في مباراة ليفربول ومانشستر سيتي (فيديو)

شارك محمد صلاح جناح ليفربول في مباراة مانشستر سيتي الجارية الأن على ملعب أنفيلد في الجولة الثامنة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ودخل محمد صلاح بديلا في الدقيقة 61 بدلا من دومينيك سوبوسلاي، كما شارك أندرو أندرسون بدلا من كونور برادلي.

وكان "صلاح" متواجدا على مقاعد البدلاء منذ بداية اللقاء، بسبب عودته من الإصابة التي تعرض لها، وفضل كلوب مدرب الريدز عدم إشراكه منذ بداية المباراة.

وأحرز صلاح 15 هدفا في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم، وصنع 9 أهداف، خلال 21 مباراة.

ولعب مو صلاح لأول مرة بعد إصابته في مباراة الدوري الأوروبي الماضية، وأحرز هدفا لكنه تم إلغاءه بداعي وجود تسلل.