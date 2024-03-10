صلاح بديلًا.. تشكيل ليفربول الرسمي أمام مانشستر سيتي

كشف الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول عن التشكيل الرسمي لمواجهة مانشستر سيتي، ضمن منافسات الجولة الـ 28 من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم 2023/2024.

ويحل محمد صلاح على مقاعد بدلاء الريدز أمام السيتي، في المباراة التي تنطلق في تمام الخامسة وخمس وأربعون دقيقة من مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والسادسة وخمس وأربعون دقيقة بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيل ليفربول الرسمي أمام مانشستر سيتي

حراسة المرمى: كويمين كيليهر.

خط الدفاع: كونور برادلي، كوانساه، فيرجيل فان دايك، جوميز.

خط الوسط: واتارو إندو، أليكسيس ماك أليستر، دومينيك سوبوسلاي.

خط الهجوم: هارفي إليوت، داروين نونيز، لويس دياز

فيما يتواجد على مقاعد البدلاء، كل من:

أدريان، محمد صلاح، كودي جاكبو، تسيميكاس، أندرو روبرتسون، بوبي كلارك، جيمس ماكونيل، أمارا نالو، لويس كوماس.

الجدير بالذكر أن ليفربول يحتل وصافة ترتيب الدوري الإنجليزي بشكل مؤقت برصيد 63 نقطة، بينما يأتي مانشستر سيتي في المركز الثالث بـ 62 نقطة، واَرسنال في صدارة الترتيب برصيد 64 نقطة.