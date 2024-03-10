إبراهيم حسن يوضح موقف محمد صلاح من معسكر منتخب مصر

كشف إبراهيم حسن، مدير منتخب مصر الأول لكرة القدم، موقف الدولي المصري محمد صلاح من الانضمام للفراعنة، خلال معسكر شهر مارس الجاري.

وأكد إبراهيم حسن في تصريحات خلال المؤتمرالصحفي الذي عُقد اليوم الأحد، للإعلان عن قائمة المنتخب المصري لخوض المعسكر المقبل تحت قيادة المدير الفني الجديد حسام حسن، أن الجهاز الفني لم يستبعد محمد صلاح، لكن قرار غيابه عن المعسكر جاء بناءًا على طلب "مو" وناديه.

تصريحات إبراهيم حسن

تحدث إبراهيم حسن في تصريحات خلال مؤتمر صحفي عُقد اليوم الأحد، عن سبب عدم تواجد صلاح في قائمة الفراعنة، حيث قال: "لم نستبعده، فغيابه جاء بناءًا على طلب اللاعب، من خلال جواب رسمي وصل إلى اتحاد الكرة، لرغبته في عدم التواجد خلال الفرة الحالية، والتدرج في التأهيل رفقة ليفربول، وبالتالي نحن كجهاز فني تقبلنا رغبته".

وتابع مدير المنتخب: "محمد صلاح يرى أنه غير جاهز بدنيًا خلال الفترة الحالية ويريد الاستمرار مع ليفربول، وبالتالي لا يمكن أن نضم لاعبًا دون إرادته، خلال الفترة الحالية سيتدرب مع فريقه، على أن يتواجد خلال الفترة المقبلة".