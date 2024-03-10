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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

اندرسون يخرج مصابا في مباراة ليفربول ومانشستر سيتي

اندرسون ونونيز
اندرسون ونونيز

خرج البرازيلي اندرسون حارس مرمى فريق مانشستر سيتي من مباراة ليفربول الجارية الأن على ملعب أنفيلد في الجولة الثامنة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.
 

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وتعرض اندرسون للإصابة في مباراة مانشستر سيتي وليفربول وتوقفت المباراة من أجل علاجه من قبل الطاقم الطبي لكنه لم يستطع استكمال اللقاء ليخرج في الدقيقة 56.

وقرر جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي إشراك ستيفان أورتيجا بدلا منه.

اندرسون يخرج مصابا



وكان اندرسون تلقى بطاقة صفراء بعد تدخل قوي على نونيز مهاجم ليفربول ليحصل الريدز على ركلة جزاء.

وتشير النتيجة إلى التعادل الإيجابي بهدف لكلا الفريقين بعدما نجح أليستر في تنفيذ ركلة الجزاء بنجاح لليفربول في شباك السيتي.
 

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