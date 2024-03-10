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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

ليفربول يتعادل أمام مانشستر سيتي..أليستر يسجل

ليفربول
ليفربول

حصل ليفربول على ركلة جزاء في الدقيقة 48 من أحداث الشوط الثاني من لقائه أمام مانشستر سيتي، في المباراة التي تشهد إثارة ومتعة كبيرة، ضمن منافسات الجولة الـ 28 من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم 2023/2024.

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ونجح ليفربول في تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 50 من عمر المباراة، وذلك عن طريق ماك أليستر، والذي وضع الكرة على يمين حارس مانشستر سيتي.

وكان مانشستر سيتي قد أحرز هدف التقدم لمانشستر سيتي في الدقيقة 24 من عمر الشوط الأول عن طريق اللاعب جون ستونز، بعد استفادته من غياب الرقابة خلال تنفيذ زميله دي بروين للركلة الركنية.

بينما أحرز الريدز هدف التقدم في شباك السيتي، لكن الحكم ألغى الهدف بعد العودة لتقنية الفيديو بسبب وقوع اللاعب في التسلل.

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