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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

مانشستر سيتي يتقدم على ليفربول في شوط أول مثير

مانشستر سيتي
مانشستر سيتي

تقدم مانشستر سيتي على نظيره ليفربول بهدف نظيف، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرون من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم 2023/2024.

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شاهد بالفيديو.. هدف مانشستر سيتي في شباك ليفربول

جاء هدف التقدم لمانشستر سيتي خلال الشوط الأول عن طريق اللاعب جون ستونز في الدقيقة 24، بعد استفادته من غياب الرقابة خلال تنفيذ زميله دي بروين للركلة الركنية.

وكان الريدز قد سجل هدف التقدم في شباك السيتي، لكن الحكم ألغى الهدف بعد العودة لتقنية الفيديو بسبب وقوع اللاعب في التسلل.

وكان مانشستر سيتي قد بدأ اللقاء، بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: إيدرسون.

خط الدفاع: أكي - مانويل أكانجي - كايل وولكر.

خط الوسط: ستونز - رودري - دي بروين - بيرناردو سيلفا.

خط الهجوم: خوليان ألفاريز - إيرلينج هالاند - فيل فودين.

بينما بدأ ليفربول المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: كويمين كيليهر.

خط الدفاع: كونور برادلي، كوانساه، فيرجيل فان دايك، جوميز.

خط الوسط: واتارو إندو، أليكسيس ماك أليستر، دومينيك سوبوسلاي.

خط الهجوم: هارفي إليوت، داروين نونيز، لويس دياز

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