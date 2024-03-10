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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

إنبي مواليد 2005 يفوز على الأهلي

إنبي
إنبي

نجح فريق إنبي لكرة القدم مواليد 2005 في تحقيق الفوز على نظيره الأهلي بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت على مجمع ملاعب النادي البترولي.

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رسالة خاصة من إنريكي لـ مبابي

جاء فوز إنبي مواليد 2005 على الأهلي بعد المستوي الكبير الذي قدمه لاعب الفريق البترولي، مما جعلهم يحصدون الثلاث نقاط.
ونجح عمر أسامة حسني في تسجيل هدف المباراة الوحيد، حيث شهدت المباراة حضور رئيس نادي إنبي أيمن الشريعي للمباراة، من أجل مؤازرة اللاعبين.

واستطاع الفريق في فرض سيطرته الكاملة على معظم أحداث اللقاء ، بفضل التحركات الهجومية والدفاعية الواعية والتى مكنت الفريق البترولى من تحقيق الفوز الغالى على الأهلى.

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