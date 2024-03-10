رسالة خاصة من إنريكي لـ مبابي

وجه لويس إنريكي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان، رسالة خاصة للاعب كيليان مبابي، بعد التعادل أمام ريمس بهدفين لكل فريق، ضمن منافسات الدوري الفرنسي لهذا الموسم 2023/2024.

وكان إنريكي قد استبعد مبابي من التشكيل الأساسي لباريس سان جيرمان لمباريات ماضية، بعد الأنباء التي تم تداولها بشأن توقيع الدولي الفرنسي لريال مدريد الإسباني.

وتحدث إنريكي في تصريحات لشبكة "أمازون برايم"، حيث قال: "ليس لدي سوى أن أتمنى له الأفضل في مسيرته في المستقبل".

وأكمل: "مبابي يعد لاعبًا رائعًا ومذهلًا، كما أنه كذلك على المستوى الشخصي أتمنى له الأفضل".

وتأتي تصريحات إنريكي لتؤكد على اقتراب مبابي من الرحيل عن صفوف باريس سان جيرمان والانتقال لصفوف ريال مدريد خلال الميركاتو الصيفي المقبل.