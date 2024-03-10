مسلسل سر إلهي| حفاوة كبير من مواقع التواصل بتتر العمل للنجم حمزة نمرة

بدأ العد التنازلي لانطلاق موسم الدراما الرمضانية على قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلاميّة، وقام عدد من صناع الدراما بطرح تترات المسلسلات المشاركة في الموسم الرمضاني لعام 2024.

ومن بين الأعمال التي لاقت صدى واسعًا بعد ساعات قليلة من طرحها، أغنية تتر مسلسل سر إلهي، بطولة الفنانة روجينا، خاصة وأنها المرة الأولى التي يغني فيها الفنان حمزة نمرة تتر مسلسل.

وحققت أغنية تتر مسلسل سر إلهي، مشاهدات متعددة عبر منصات التواصل الاجتماعي بالإضافة إلى موقع "يوتيوب"، وتوالت تعليقات الجمهور التي احتفت بأغنية المسلسل، والتي يرى البعض أنها مؤشر واضح على قوة المسلسل، جاء من ضمن التعليقات: "منتهى الروعة, حمزة نمرة دا في حتة لوحده مفيش منافس ليه،حمزة نمرة حقيقي صوت مصري وفنان مصري أصيل بمعني الكلمة، حمزة نمرة يصل إلى أعلى مراتب الإبداع"، و"اغنية حلوة .. حيبقى التتر ده نمبر واحد في رمضان 2024، الأغنية بإحساسها وكلماتها فى حتة تانية خالص.. روعة بجد وقوية عن المسلسل من قبل ما نشوفه"وغيرها من التعليقات التي تشيد بالاغنية والمسلسل بشكل عام.

كلمات أغنية تتر مسلسل سر إلهي لـ حمزة نمرة

وكلمات تتر مسلسل سر إلهي من تأليف محمود فاروق، ألحان وغناء حمزة نمرة، وتوزيع كريم عبد الوهاب، وتقول كلمات الأغنية:

«يالي مستغرب قساوتي .. خش شوف بعينيك حكايتي

شوف حكايتي من مرايتي .. وقولي مين بدء العدواة

سابو قلبي على البلاطة .. سابو روحي على الحديدة

شالو من جرحي الخياطة .. وزودوني جراح جديدة

أه ياقلبي يالي شايل.. يالي واروك الهوايل

ديمًا الطعنة اللي تبيجي.. من أعز الناس شديدة».

ويعد المطرب حمزة نمرة، أول مرة طليقة مشواره الفني يقدم تتر عمل درامي يتم عرضه خلال موسم رمضان، حيث لم يسبق أن خاض هذه التجربة قبل ذلك.

واستعان رؤوف عبد العزيز، بـ"حمزة نمرة" للغناء بالمسلسل، لرغبته في تقديم تتر مميز للجمهور بصوت نجم كبير يحمل صوته طابع خاص يتناسب مع أحداث العمل، هذا فضلا عن كونه من نجوم الغناء المختلفين فيما يقدمه للجمهور، في عام الغناء الذي رغم شهرته الواسعة وكونه من نجوم الصفوف الأولى في عام الغناء لكنه لم يقدم طيلة مشواره الفني أي تتر عمل درامي.

ودائما ما يبهرنا الثاني النجمة روجينا، المخرج رؤوف عبدالعزيز، بتقديم أعمال مختلفة تناقش القضايا الاجتماعية في المجتمع المصري، وتبحث عن المضمون الجيد والهادف الذي يقدم دراما مؤثرة في كل البيوت المصرية.

وتظهر روجينا، بوجه جديد من خلال مسلسل "سر إلهي" وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققته في رمضان الماضي بمسلسل "ستهم".

تفاصيل وأحداث مسلسل سر إلهي



وتدور أحداث مسلسل سر إلهي، في إطار اجتماعي شعبي، مليء بالتشويق، حيث يحكي العمل، قصة نصرة وتجسدها روجينا فى الأحداث، التي تواجه الحياة بمفردها بعد غدر أقرب الأشخاص إليها، وتقرر الانتقام ممن ظلمها.

يعرض مسلسل "سر إلهي"، بطولة النجمة روجينا، خلال شهر رمضان المقبل قناة cbc ,cbc دراما و أبوظبي، من تأليف أمين جمال، وإخراج رؤوف عبد العزيز، وإنتاج كودكس، وكانت روجت صفحات شركة المتحدة للبوستر الدعائي للعمل الذى تدور أحداثه في إطار تشويقى اجتماعى.

أبطال مسلسل "سر إلهي"

وتضم قائمة أبطال مسلسل سر إلهي بجانب النجمة روجينا كلا من أحمد مجدى، رنا رئيس، مى سليم، محمد ثروت، نهى عابدين، محمود الحدينى، صلاح عبد الله، وأحمد بدير، وميمي جمال، وأحمد سلامة، ومحسن منصور، و مي سليم، و رشا مهدي، ومراد مكرم، ومحمود حجازي، ومريم أشرف زكي، يوسف الأسدي.

ويسجل مسلسل "سر إلهي"، التعاون الثالث بين كلا من: النجمة روجينا، والمخرج رؤوف عبد العزيز، بعدما حققا نجاحا كبيرا خلال العامين الماضيين رمضان 2022 بمسلسل"انحراف"، ورمضان 2023 بمسلسل"ستهم".