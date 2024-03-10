توتنهام يلتهم أستون فيلا برباعية نظيفة في الدوري الإنجليزي

أكتسح توتنهام على نظيره أستون فيلا برباعية نظيفة في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الأحد على ملعب فيلا بارك في الجولة الثامنة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز، "البريميرليج".

توتنهام واستون فيلا

أحرز جيمس ماديسون الهدف الأول لصالح توتنهام في الدقيقة 50، قبل أن يضيف بيرنان جونسون ثاني الأهداف للسبيرز في الدقيقة 53، بعدها أضاف الكوري سون هيونج مين نجم توتنهام ثالث الأهداف في الدقيقة الاولى من الوقت الإضافي قبل أن يسجل تيمو فيرنر الهدف الرابع قبل نهاية اللقاء.



وشهدت المباراة طرد جون مكاجلين في الدقيقة 65 ليلعب أستون فيلا بعشر لاعبين.



رفع توتنهام رصيده إلى 53 نقطة في المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، فيما توقف رصيد الفيلانز عند 53 نقطة في المركز الرابع.