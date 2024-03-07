مدرب توتنهام السابق : صلاح يتفوق على كين وهالاند بهذا الأمر

عقد هاري ريدناب المدير الفني السابق لتوتنهام وبورتسموث في برنامج رقم 10 على القناة الأولى مع الإعلامي كريم رمزي صباح اليوم الخميس مقارنة بين الثلاثي محمد صلاح وهاري كين وهالاند مع التحدث عن مسيرة أليكس فيرجسون التدريبية مع مانشستر يونايتد ورحيل يورجن كلوب عن ليفربول بختام الموسم الجاري.

وقال خلال تصريحاته ..

- محمد صلاح، هاري كين، هالاند؟ من أتمنى تدريبه؟ سؤال صعب جدا محمد صلاح سيكون مختلفا وهاري كين لازال في رأيي أفضل من هالاند، وأكثر تكاملا من هالاند، لكن صلاح مختلف عن الثنائي ولديه خبرات أكبر ولكني سأختار هاري كين في مركز رقم 9, لو معي الثلاث لاعبين سنحرز العديد من الأهداف وسنفوز ببطولة تلو الأخرى ولا يستطيع أحد إيقافنا.

- أليكس فيرجسون كان معه جيل رائع في مانشستر يونايتد، كل عام كان يُخرج لنا لاعبا رائعا، فيرجسون هو المدير الفني الأبرز.

- رحيل يورجن كلوب عن ليفربول؟ سيتأثر بالطبع ليفربول حيث أن كلوب مدير فني رائع ويملك شخصية رائعة وهو المدرب المناسب في ليفربول.

- أفضل لاعب في بريميرليج حاليا هو فيل فودين، فهو لاعب مذهل.