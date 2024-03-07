مدرب توتنهام السابق : تلقيت عرضين من الاهلي والزمالك خلال وقت سابق

تحدث هاري ريدناب المدير الفني السابق لتوتنهام وبورتسموث في برنامج رقم 10 على القناة الأولى مع الإعلامي كريم رمزي صباح اليوم الخميس عن امكانيه التدريب في الدوري المصري والعرض الذي قدم اليه خلال وقت سابق من الاهلي والزمالك.

وقال خلال تصريحاته..

- التدريب في الدوري المصري؟ تحدثت مع بعض الأندية المصرية بالفعل في وقت سابق وكنت مهتما بالتواجد والتدريب في مصر لكن الأمور وقتها كانت صعبة.

- تحدثت مع الأهلي والزمالك بالفعل الثنائي دخلوا معي في مفاوضات للتدريب في مصر من قبل ولكن لم تكتمل الأمور.

- المنافسة بين الدوري الإنجليزي والسعودي؟ السعودية مازالت بعيدة جدا عن المنافسة مع الدوري الإنجليزي يمكنك أن ترى مباراة ليفربول ومانشستر سيتي والأجواء في إنجلترا لا يمكنك أن ترى مثل تلك الأجواء في السعودية هذا مستحيل.