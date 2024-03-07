مدرب توتنهام السابق: منتخب إنجلترا يمتلك حظوظ كبرى في التتويج باليورو

تحدث هاري ريدناب المدير الفني السابق لتوتنهام وبورتسموث في برنامج رقم 10 على القناة الأولى مع الإعلامي كريم رمزي عن المستويات التي يقدمها المنتخب الانجليزي حالياً ومدى إمكانية تتويجه بلقب اليورو المقبل.



- تراجع منتخب إنجلترا؟ منتخب إنجلترا سيكون بطلا ليورو2024 نحن لدينا أفضل اللاعبين، ومجموعة رائعة مثل فودين وبيلينجهام.

- هالاند أفضل رأس حربة في العالم حاليا خصوصا بعد فترة تألق لهاري كين المتكامل.

- بيب جوارديولا أفضل مدرب في العالم حالياً.

- كان لدي أوقات رائعة مع العديد من الأندية، ودربت حوالي في 500 مباراة، ودربت الكثير من اللاعبين الرائعين مثل فيرديناند وفرانك لامبارد كنت محظوظا بهؤلاء اللاعبين.