هالاند يقود تشكيل مانشستر سيتي أمام ليفربول

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي بقيادة المدرب الإسباني بيب جوارديولا، عن التشكيل الرسمي لمواجهة ليفربول، ضمن منافسات الجولة الـ 28 من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم 2023/2024.

ويأتي المهاجم النرويجي إرلينج هالاند على رأس تشكيل السيتي الرسمي أمام ليفربول، في المباراة التي يتوقعها عشاق كرة القدم الإنجليزية أن تتسم بالقوة والإثارة.

تشكيل مانشستر سيتي أمام ليفربول

حراسة المرمى: إيدرسون.

خط الدفاع: أكي - مانويل أكانجي - كايل وولكر.

خط الوسط: ستونز - رودري - دي بروين - بيرناردو سيلفا.

خط الهجوم: خوليان ألفاريز - إيرلينج هالاند - فيل فودين.

يذكر أن ليفربول يأتي في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي مؤقتًا برصيد 63 نقطة.

فيما يحتل مانشستر سيتي في المركز الثالث بـ 62 نقطة، واَرسنال في صدارة الترتيب برصيد 64 نقطة.