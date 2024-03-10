صافرة هولندية لمباراة برشلونة ونابولي بدوري الأبطال

كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، عن تعيين الهولندي داني ماكيلي لإدارة مباراة برشلونة ونابولي المقرر لها بعد غد الثلاثاء على ملعب كامب نو في إياب دور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.



ويعاون داني ماكيلي مواطنيه هيسيل ستيجسترا ويان دي فريس على جانبي الملعب، فيما يتولى روب ديبرينك مسؤولية التحكيم عبر تقنية الفيديو (VAR).



حكم فرنسي لمباراة آرسنال وبورتو:

بينما سيقود الفرنسي كليمون توربان، مبارا الإياب في ثمن نهائي التشامبيونز ليج بعد غد الثلاثاء، بين أرسنال وبورتو.

ويعاون توربان بالفرنسيين نيكولا دانيوس وإروان فانجان، بينما يتولى مسؤولية إدارة تقنية الفيديو جيروم بريساند.

