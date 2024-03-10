باستثناء عواد..لاعبو الزمالك خارج الخدمه فى منتخب مصر

اختيار ٢٥ لاعبا لدورة الإمارات الوديه

خرج لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك من قائمة المنتخب الوطني التى ستشارك فى دورة الإمارات الودية واكتفى حسام حسن المدير الفني باختيار محمد عواد حارس المرمى فقط وهى المره الأولى التى يخرج فيها لاعبو الأبيض من القائمة فى جميع عهود المدربين الذين تولوا مسئولية تدريب منتخب مصر

وأعلن حسام حسن قائمة المنتخب وضمت ٢٥ لاعبا هم

محمد عواد

محمد أبو جبل

المهدي سليمان

مصطفي شوبير

محمد هاني

أكرم توفيق

محمد حمدي

محمد شكري

أحمد حجازي

رامي ربيعه

محمد عبد المنعم

أحمد رمضان بيكهام

مروان عطية

حمدي فتحي

إمام عاشور

محمد مجدي أفشة

أحمد نبيل كوكا

محمود تريزيجيه

مصطفي فتحي

حسين الشحات

عمر مرموش

مصطفي محمد

أحمد عاطف

محمد شريف

محمد الشامي