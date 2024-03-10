الأحد 10 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

حسام وإبراهيم حسن يكشفان حقيقة أزمة عمر كمال

حسام وإبراهيم حسن
حسام وإبراهيم حسن

 كشف التوأم حسام وإبراهيم حسن، المدير الفني ومدير الكرة بالمنتخب المصري الأول لكرة القدم، حقيقة وجود أزمة مع اللاعب عمر كمال عبدالواحد، لاعب فيوتشر السابق والأهلي الحالي.

txt

يلا شوت الآن .. بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي اليوم في الدوري الإنجليزي

txt

البث المباشر لمشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي يلا شوت اليوم في الدوري الإنجليزي

 وكان حسام حسن شن هجومًا حادًا خلال الفترة الماضية على عمر كمال عبدالواحد، وذلك قبل تولي تدريب المنتخب المصري خلفًا للمدرب البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني السابق للفراعنة.

وتساءل إبراهيم حسن خلال المؤتمر الصحفي للإعلان عن قائمة منتخب مصر لمعسكر مارس الجاري، عن هل توجد أزمة بين حسام حسن وعمر كمال عبدالواحد؟ ليرد: "بالتأكيد، لا توجد مُقارنة بين حسام وأي لاعب".

 بينما تحدث حسام حسن، حيث قال: "بالطبع، لا توجد أزمة أو مشكلة بيني وبين عمر كمال عبدالواحد، اختياراتي فنية".

 وتابع: "لقد اخترت عمر عندما كان لاعبًا في اتحاد الشرطة، وقمت بضمه لفريق المصري البورسعيدي".

وأكمل: "أنا قمت بتغيير مركز اللاعب وجعلته يلعب في مركز الظهير الأيمن، وأنا صاحب الفضل عليه في هذا المركز".

 وأتم العميد تصريحاته: "بالتأكيد، لا توجد خصومة بيني وبين عمر كمال عبد الواحد، الاختيارات كلها لصالح المنتخب".

مواد متعلقة

تشكيل توتنهام الرسمي لمواجهة أستون فيلا في الدوري الانلجيزي

وزير الرياضة يُشيد بنتائج البعثة المصرية في دورة الألعاب الأفريقية بغانا
الجريدة الورقية