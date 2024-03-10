حسام وإبراهيم حسن يكشفان حقيقة أزمة عمر كمال

كشف التوأم حسام وإبراهيم حسن، المدير الفني ومدير الكرة بالمنتخب المصري الأول لكرة القدم، حقيقة وجود أزمة مع اللاعب عمر كمال عبدالواحد، لاعب فيوتشر السابق والأهلي الحالي.

وكان حسام حسن شن هجومًا حادًا خلال الفترة الماضية على عمر كمال عبدالواحد، وذلك قبل تولي تدريب المنتخب المصري خلفًا للمدرب البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني السابق للفراعنة.

وتساءل إبراهيم حسن خلال المؤتمر الصحفي للإعلان عن قائمة منتخب مصر لمعسكر مارس الجاري، عن هل توجد أزمة بين حسام حسن وعمر كمال عبدالواحد؟ ليرد: "بالتأكيد، لا توجد مُقارنة بين حسام وأي لاعب".

بينما تحدث حسام حسن، حيث قال: "بالطبع، لا توجد أزمة أو مشكلة بيني وبين عمر كمال عبدالواحد، اختياراتي فنية".

وتابع: "لقد اخترت عمر عندما كان لاعبًا في اتحاد الشرطة، وقمت بضمه لفريق المصري البورسعيدي".

وأكمل: "أنا قمت بتغيير مركز اللاعب وجعلته يلعب في مركز الظهير الأيمن، وأنا صاحب الفضل عليه في هذا المركز".

وأتم العميد تصريحاته: "بالتأكيد، لا توجد خصومة بيني وبين عمر كمال عبد الواحد، الاختيارات كلها لصالح المنتخب".