يلا شوت الآن .. بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي اليوم في الدوري الإنجليزي

يترقب عشاق عالم الساحرة المستديرة موعد مباراة ليفربول ومانشستر سيتي، في إطار الجولة الثامنة والعشرين من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، حيث يكتسب لقاء الفريق أهمية كبير في مصر والمملكة العربية السعودية والشرق الاوسط خصوصا في مصر بسبب تواجد الدولي المصري محمد صلاح في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي لكرة القدم رغم عدم تأكد مشاركة اللاعب بسبب الإصابة التي لحقت به منذ مباراة برينتفورد في الدوري الانجليزي قبل نحو اسبوعين من الوقت الحالي.

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يدخل ليفربول مباراة اليوم متسلحًا بعاملي الأرض والجمهور لتحقيق الانتصار والثلاث نقاط لضمان مواصلة صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي أمام المرشح الأول للقب مانشستر سيتي.

ويأمل يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الاستفادة من الحالة الفنية الرائعة التي يتمتع بها لاعبوه بعد استعادة خدمات نجمه وهداف الريدز محمد صلاح العائد من الإصابة بعد غياب دام لعدة أسابيع وظهوره بشكل ممتع في الدقائق الأخيرة من مباراة سبارتا براج بالدوري الأوروبي التي انتهت بخماسية للفريق.

في المقابل يذهب المدرب بيب جوارديولا ولاعبوه إلى ملعب «آنفيلد» وعينهم على صدارة البريميرليج وإبعاد ليفربول عن المنافسة.

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ويدخل السيتي اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد التأهل لدور الثمانية لدوري أبطال أوروبا بعدما كرر فوزه على كوبنهاجن الدنماركي ذهابا وإيابا.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ومانشستر سيتي اليوم

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ومانشستر سيتي اليوم الاحد الموافق 10 مارس الجاري هي شبكة قنوات بين ان سبورت القطرية، والتي خصصت قناة “beIN Sports HD 1″، عبر القمرين نايل سات وسهيل سات لنقل المباراة، والتي يمكنك ضبطها من خلال البيانات التالية..

تردد قناة beIN Sports HD 1 على نايل سات

التردد: 11013.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 2\3.

تردد قناة beIN Sports HD 1 على سهيل سات

التردد: 11547.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 2\3.

موعد مباراة ليفربول ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

وحددت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز «بريميرليج» مساء اليوم الأحد، الموافق 10 من شهر مارس الجاري، ليكون هو موعد مباراة ليفربول ومانشستر سيتي، في قمة مباريات الجولة الثامنة والعشرين، وذلك على أرضية ستاد «آنفيلد» معقل الريدز وتنطلق مباراة ليفربول ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي، عند تمام الساعة السادسة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، والسابعة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، والثامنة إلا ربع مساءً بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

وتُعد مجموعة قنوات بين سبورتس هي الناقل الحصري والوحيد لمباريات الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، وبالتالي هي القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ومانشستر سيتي، وتحديداً عبر شاشة قناة beIN Sports HD 1 بتعليق المخضرم عصام الشوالي.